«Реал» разгромил «Эльче» в матче Примеры
Игра в Мадриде завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Карло Анчелотти.
В составе мадридской команды мячи забили Асенсио (8-я минута), Карим Бензема (31-я, 41-я, оба — с пенальти), Лука Модрич (80-я).
«Реал» занимает второе место с 48 очками. «Барселона» с 56 очками лидирует в чемпионате.
Матчи 21-го тура чемпионата Испании начинаются с минуты молчания в память о жертвах разрушительных землетрясений в Турции и Сирии.
Ранее стали известны детали будущего контракта полузащитника Луки Модрича с мадридским «Реалом».