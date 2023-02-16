Узнать больше

«Реал» разгромил «Эльче» в матче Примеры

Короткая ссылка
«Реал» нанёс поражение «Эльче» в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра в Мадриде завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Карло Анчелотти.

В составе мадридской команды мячи забили Асенсио (8-я минута), Карим Бензема (31-я, 41-я, оба — с пенальти), Лука Модрич (80-я).

«Реал» занимает второе место с 48 очками. «Барселона» с 56 очками лидирует в чемпионате.

Матчи 21-го тура чемпионата Испании начинаются с минуты молчания в память о жертвах разрушительных землетрясений в Турции и Сирии.

Ранее стали известны детали будущего контракта полузащитника Луки Модрича с мадридским «Реалом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить