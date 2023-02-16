«Реал» разгромил «Эльче» в матче Примеры

«Реал» нанёс поражение «Эльче» в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра в Мадриде завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Карло Анчелотти.

В составе мадридской команды мячи забили Асенсио (8-я минута), Карим Бензема (31-я, 41-я, оба — с пенальти), Лука Модрич (80-я).

«Реал» занимает второе место с 48 очками. «Барселона» с 56 очками лидирует в чемпионате.

Матчи 21-го тура чемпионата Испании начинаются с минуты молчания в память о жертвах разрушительных землетрясений в Турции и Сирии.

Ранее стали известны детали будущего контракта полузащитника Луки Модрича с мадридским «Реалом».