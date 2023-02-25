Гол Холанда помог МС разгромить «Борнмут» в матче АПЛ
Игра на стадионе «Виталити — Дин Корт» завершилась со счётом 4:1 в пользу коллектива Хосепа Гвардиолы.
В составе «горожан» мячи забили Хулиан Альварес (15-я минута), Эрлинг Холанд (29-я), Фил Фоден (45-я). У «Борнмута» отличился Хефферсон Лерма (83-я). Автогол на свой счёт записал Крис Мефам (51-я).
«Манчестер Сити» с 55 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Борнмут» с 21 очком располагается на 19-й позиции.
Ранее сообщалось, что Холанд побил клубный рекорд «Манчестер Сити» по числу голов в сезоне АПЛ.