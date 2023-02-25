Медведев — после победы в Дохе: я начал действительно хорошо играть

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей победе на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе (Катар).

«Это был трудный матч. Иногда мы играли плохо, а потом вдруг оба стали играть великолепно, и я рад победе. Даже в решающем матче в Дохе Энди было сложно меня пробить, хотя он провёл отличный матч. Я начал действительно хорошо играть», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

В финале россиянин победил британца Энди Маррея со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 50 минут.

На счету Медведева 17 побед на турнирах ATP. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является победа на US Open в 2021 году.

Ранее финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал победу Медведева на турнире в Дохе.