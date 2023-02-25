Тарпищев прокомментировал победу Самсоновой и Кудерметовой в парном турнире в Дубае

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова прогрессируют в парной игре.

«Сыгранности пока не хватает, но хорошо, что победили. Есть удобные и неудобные соперники. Но есть надежда, что будут продолжать прогрессировать. В паре важно ещё и отношение, атмосфера», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Россиянки в финале обыграли пару Чань Латиша / Чань Хаочин (обе Тайвань) со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 10:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут.

Ранее Тарпищев объяснил, почему российский теннисист Карен Хачанов пропустил два турнира подряд.