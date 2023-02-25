Тарпищев объяснил пропуск Хачановым двух турниров ATP
- РИА Новости
«Они играли на воздухе, потом команда его решила, что лучше в зал не забираться по новой, чтобы не адаптироваться то в одну, то в другую сторону, и решили продолжать тренироваться там же, на воздухе», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.
Напомним, что Хачанов вышел в полуфинал Australian Open 2023 года, где уступил греческому теннисисту Стефаносу Циципасу. Российский теннисист занимает 14-е место в рейтинге лучших теннисистов мира. На его счету четыре титула ATP в одиночном разряде.
Ранее Тарпищев высказал мнение, что россиянин Даниил Медведев должен одержать победу над британцем Энди Марреем в финальном матче турнира в Дохе.