Тарпищев объяснил пропуск Хачановым двух турниров ATP

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил, почему российский теннисист Карен Хачанов пропустил два турнира подряд.

«Они играли на воздухе, потом команда его решила, что лучше в зал не забираться по новой, чтобы не адаптироваться то в одну, то в другую сторону, и решили продолжать тренироваться там же, на воздухе», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Напомним, что Хачанов вышел в полуфинал Australian Open 2023 года, где уступил греческому теннисисту Стефаносу Циципасу. Российский теннисист занимает 14-е место в рейтинге лучших теннисистов мира. На его счету четыре титула ATP в одиночном разряде.

Ранее Тарпищев высказал мнение, что россиянин Даниил Медведев должен одержать победу над британцем Энди Марреем в финальном матче турнира в Дохе.