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Сербский журналист: Ивичу нужно время на адаптацию, а также терпение руководства «Краснодара»

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Сербский журналист Telegraf.rs Зоран Ивкович высказался о первом матче «Краснодара» под руководством Владимира Ивича.
Сербский журналист: Ивичу нужно время на адаптацию, а также терпение руководства «Краснодара»
  • Legion-Media

«Кубок — слишком неуместное соревнование, чтобы судить о Владимире Ивиче и его будущем на основе лишь первого матча. Ивичу нужно какое-то время на адаптацию, а также терпение руководства «Краснодара», чтобы настроить свою систему игры. Только после этого все нормализуется и пойдет результат», —цитирует Ивковича Sport24.

Он также подчеркнул, что сербский тренер является отличным вариантом для «Краснодара».

23 февраля ЦСКА обыграл «Краснодар» в первом матче 1/4 финала Кубка России.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 3:0. Голами отметились Мойзес Барбоза, Фёдор Чалов и Антон Заболотный. Ответный матч между командами пройдёт 28 февраля.

Ранее Ивич прокомментировал разгромное поражение от столичного ЦСКА в первой встрече 1/4 финала Кубка России по футболу («Путь РПЛ»).

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