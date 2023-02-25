Свищёв: адвокаты Валиевой должны будут представить в суде достаточные доказательства её невиновности

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказал мнение, что адвокаты фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) должны будут представить неопровержимые доказательства её невиновности в нарушении антидопинговых правил.

«Адвокаты Валиевой должны будут представить в суде достаточные доказательства её невиновности. Если запрещенное вещество попало в организм, то необходимы неопровержимые доказательства того, почему это произошло и почему спортсменка в данном случае не должна понести суровое наказание», — приводит слова Свищёва ТАСС.

По его словам, Международный союз конькобежцев (ISU), и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) будут идти до конца в данном вопросе. Он также выразил надежду, что CAS не будет ангажирован и примет независимое решение.

CAS 24 февраля зарегистрировал апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА), WADA и ISU на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Валиевой.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.

Ранее сообщалось, что в Международном олимпийском комитете (МОК) считают передачу дела Валиевой в CAS шагом к распределению медалей Олимпиады.