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В МОК считают передачу дела Валиевой в CAS шагом к распределению медалей Олимпиады

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В Международном олимпийском комитете (МОК) высказались о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу Камилы Валиевой.
В МОК считают передачу дела Валиевой в CAS шагом к распределению медалей Олимпиады
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

«Только завершение дела позволит Международному союзу конькобежцев установить окончательные результаты командных соревнований по фигурному катанию на этих Играх, а МОК — принять решение о распределении медалей», — цитирует представителя пресс-службы МОК ТАСС.

Также подчёркивается, что МОК приветствует решение WADA передать это дело в CAS.

«Мы надеемся, что дело будет рассмотрено как можно скорее. Это также в интересах всех участников, особенно спортсменов, которые ещё не смогли получить свои медали», — говорится в заявлении.

CAS 24 февраля зарегистрировал апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Валиевой.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на то, что РУСАДА подало апелляцию в CAS на решение своего дисциплинарного антидопингового комитета.

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