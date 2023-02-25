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Лыжница Истомина заявила, что сборная России составила бы хорошую конкуренцию на ЧМ

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Лыжница Мария Истомина считает, что, если бы российских спортсменов допустили до чемпионата мира в словенской Планице, они бы боролись за медали.
Лыжница Истомина заявила, что сборная России составила бы хорошую конкуренцию на ЧМ
  • РИА Новости

«Я следила за результатами, а дистанционные гонки, возможно, посмотрю. Это интересно и в цели мотивации. Сравнивая результаты, я понимаю, что наши лыжники и лыжницы боролись бы за медали. Думаю, мы бы составили хорошую конкуренцию», — цитирует Истомину РИА Новости

В эти дни в Малиновке (Архангельская область) проходят соревнования «Чемпионские высоты», которые являются альтернативными стартами проходящему в эти же сроки чемпионату мира в Планице.

Сборная России отстранена от участия в ЧМ по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян от турниров под своей эгидой на весь сезон-2022/23.

Ранее лыжница Наталья Непряева поделилась эмоциями от победы в женском скиатлоне на турнире «Чемпионские высоты».

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