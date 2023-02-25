Фигурист Морозов рассказал о новом номере с Тарасовой

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал о подготовке нового номера для шоу «Ледниковый период. Снова вместе».

«Номер ещё в процессе доведения до совершенства. Мы ставили специально для шоу Ильи. Раскатаем, потренируем его. Посмотрим, будем ли катать его в дальнейшем. В Петербурге 8 марта — точно да», — цитирует Морозова ТАСС.

Тарасова и Морозов завоевали серебряные медали Игр-2022 в Пекине в парном катании. Фигуристы также являются трёхкратными призёрами первенства планеты и двукратными победителями чемпионата Европы.

Ранее чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Алина Горбачёва сообщила, что планирует принять участие в турнире по шоу-программам.