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Фигурист Морозов рассказал о новом номере с Тарасовой

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Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал о подготовке нового номера для шоу «Ледниковый период. Снова вместе».
Фигурист Морозов рассказал о новом номере с Тарасовой
  • РИА Новости

«Номер ещё в процессе доведения до совершенства. Мы ставили специально для шоу Ильи. Раскатаем, потренируем его. Посмотрим, будем ли катать его в дальнейшем. В Петербурге 8 марта — точно да», — цитирует Морозова ТАСС.

Тарасова и Морозов завоевали серебряные медали Игр-2022 в Пекине в парном катании. Фигуристы также являются трёхкратными призёрами первенства планеты и двукратными победителями чемпионата Европы.

Ранее чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Алина Горбачёва сообщила, что планирует принять участие в турнире по шоу-программам.

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