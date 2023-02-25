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Колосков: хотелось бы, чтобы «Ференцварош» вышел в финал Лиги Европы

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков подвёл итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы.

«Мне бы хотелось, чтобы «Ференцварош» не только прошёл «Байер», но и вышел в финал. Я собираюсь поехать в Будапешт на финал Лиги Европы, поэтому хочется увидеть там венгерский клуб», — цитирует Колоскова «РБ Спорт»

Венгерский клуб получил в соперники «Байер». Первый матч 1/8 финала пройдёт 9 марта в Леверкузене, ответный — 16 марта в Будапеште. Финал текущего розыгрыша Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште.

Ранее главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвёл итоги жеребьёвки 1/8 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА в швейцарском Ньоне.

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