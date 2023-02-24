Рудаков: в лучших клубах Финляндии зарплаты на уровне аутсайдеров РПЛ
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- © Srdjan Stevanovic
«Средний уровень по лиге — €2—3 тыс., наверное. Первая двойка-тройка Высшей лиги Финляндии по оплате соответствует лучшим командам ФНЛ и аутсайдерам РПЛ», — цитирует Рудакова «Чемпионат».
Воспитанник санкт-петербургского «Зенита» признался, что в финансовом плане потерял от переезда в Финляндию. Зарплаты футболистов, «которые где-то поиграли», — €10—12 тыс. в месяц.
«Для меня важнее игровая практика. Она мне нужна, чтобы развивать профессиональные качества и дальше играть. А просидишь весь контракт в запасе в России...» — заключил Рудаков.
27-летний Рудаков провёл три матча за «Хонку», пропустив пять мячей. Права на футболиста принадлежат «Ростову».
Ранее Рудаков сравнил уровень жизни в Финляндии и России.