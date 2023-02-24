Рудаков: в лучших клубах Финляндии зарплаты на уровне аутсайдеров РПЛ

Голкипер «Хонки» Максим Рудаков высказался об игре в чемпионате Финляндии по футболу.

«Средний уровень по лиге — €2—3 тыс., наверное. Первая двойка-тройка Высшей лиги Финляндии по оплате соответствует лучшим командам ФНЛ и аутсайдерам РПЛ», — цитирует Рудакова «Чемпионат».

Воспитанник санкт-петербургского «Зенита» признался, что в финансовом плане потерял от переезда в Финляндию. Зарплаты футболистов, «которые где-то поиграли», — €10—12 тыс. в месяц.

«Для меня важнее игровая практика. Она мне нужна, чтобы развивать профессиональные качества и дальше играть. А просидишь весь контракт в запасе в России...» — заключил Рудаков.

27-летний Рудаков провёл три матча за «Хонку», пропустив пять мячей. Права на футболиста принадлежат «Ростову».

Ранее Рудаков сравнил уровень жизни в Финляндии и России.