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Голкипер «Хонки» Рудаков: в Финляндии всё для людей, уровень жизни очень хороший

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Голкипер футбольного клуба «Хонка» Максим Рудаков сравнил уровень жизни в Финляндии и России.
Голкипер «Хонки» Рудаков: в Финляндии всё для людей, уровень жизни очень хороший
  • globallookpress.com
  • © Mathilda Ahlberg/Keystone Press Agency

«Уровень жизни в Финляндии очень хороший. Всё комфортно, всё для людей. Понятно, что я приехал сюда не жить, а в футбол играть — но получается так, что совмещаю приятное с полезным», — цитирует воспитанника санкт-петербургского «Зенита» «Чемпионат».

По его словам, в больших клубах всё делают за футболистов — заполняют налоговые декларации, оформляют рабочую визу.

«А тут сам всем этим занимаешься. У меня с этим нет проблем, потому что английский хорошо знаю. У некоторых ребят, латиноамериканцев, бывают. Если агент не поможет, сложно приходится», — заключил воспитанник санкт-петербургского «Зенита».

27-летний Рудаков провёл три матча за «Хонку», пропустив пять мячей. Права на футболиста принадлежат «Ростову».

Ранее спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин высказался о возможном уходе полузащитника Дениса Черышева.

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