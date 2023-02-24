ЦСКА обыграл московское «Динамо» и гарантировал второе место в Западной конференции КХЛ

Московский ЦСКА нанёс поражение в овертайме столичному «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра на «ЦСКА-Арене» завершилась со счётом 5:4 в пользу коллектива Сергея Фёдорова.

В составе красно-синих шайбы забросили Владимир Брюквин (27-я минута), Сергей Плотников (50-я), Владислав Каменев (51-я, 64-я) и Михаил Григоренко (60-я). У бело-голубых отличились Джордан Уил (11-я), Павел Кудрявцев (20-я), Бреннан Менелл (35-я) и Эрик О'Делл (52-я).

ЦСКА c 94 очками гарантировали второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 85 очками располагается на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина сыграет с «Торпедо».