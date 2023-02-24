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Путин предоставил российское гражданство футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо

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Бразильские футболисты петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо стали гражданами России.
Путин предоставил российское гражданство футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Владимир Путин предоставил российское гражданство игрокам команды Сергея Семака, сообщает ТАСС.

Немногим ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал понять, что бразильцы скоро могут стать гражданами России. Однако для того, чтобы Малком и Клаудиньо смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. Также из-за невозможности быстрой смены футбольного гражданства оба игрока не перестанут считаться легионерами в Российской премьер-лиге.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021 года. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27. 

Ранее сообщалось, что «Зенит» оформил необходимые документы для получения российского гражданства Малкомом и Клаудиньо.

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