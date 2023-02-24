МОК не подавал запроса на участие в апелляциях в CAS по делу Валиевой

В Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне рассказали о возможном участии Международного олимпийского комитета (МОК) в деле Камилы Валиевой в качестве третьей стороны.

«МОК не является стороной в этих делах. На данный момент МОК не информировал участников дела о каком-либо намерении ходатайствовать об участии в этом разбирательстве», — цитирует представителя пресс-службы CAS «Матч ТВ».

CAS 24 февраля зарегистрировал апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Валиевой.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Спортивный арбитражный суд принял апелляции ISU и WADA на решение по делу Валиевой.