МОК не подавал запроса на участие в апелляциях в CAS по делу Валиевой
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«МОК не является стороной в этих делах. На данный момент МОК не информировал участников дела о каком-либо намерении ходатайствовать об участии в этом разбирательстве», — цитирует представителя пресс-службы CAS «Матч ТВ».
CAS 24 февраля зарегистрировал апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Валиевой.
В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.
После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Ранее Спортивный арбитражный суд принял апелляции ISU и WADA на решение по делу Валиевой.