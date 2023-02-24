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В РУСАДА считают, что сторона Валиевой не смогла доказать полное отсутствие вины в нарушении антидопинговых правил

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что сторона фигуристки Камилы Валиевой не смогла доказать полное отсутствие вины в нарушении антидопинговых правил.
В РУСАДА считают, что сторона Валиевой не смогла доказать полное отсутствие вины в нарушении антидопинговых правил
  • РИА Новости

«После изучения мотивировочной части решения по данному делу, вынесенного независимым органом по рассмотрению антидопинговых споров, РУСАДА решило воспользоваться своим правом на обжалование данного решения в CAS», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Также она отметила, что изучив мотивы принятого решения, РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие её вины.

«Как и на стадии представления дела в ДАК, РУСАДА убеждено, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна, и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения», — добавила она.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович объяснила позиции WADA, ISU и РУСАДА по делу Валиевой.

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