В РУСАДА считают, что сторона Валиевой не смогла доказать полное отсутствие вины в нарушении антидопинговых правил

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что сторона фигуристки Камилы Валиевой не смогла доказать полное отсутствие вины в нарушении антидопинговых правил.

«После изучения мотивировочной части решения по данному делу, вынесенного независимым органом по рассмотрению антидопинговых споров, РУСАДА решило воспользоваться своим правом на обжалование данного решения в CAS», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Также она отметила, что изучив мотивы принятого решения, РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие её вины.

«Как и на стадии представления дела в ДАК, РУСАДА убеждено, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна, и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения», — добавила она.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович объяснила позиции WADA, ISU и РУСАДА по делу Валиевой.