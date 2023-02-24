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Тарханов — о победе ЦСКА над «Краснодаром»: армейцы провели очень сильный матч

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением об игре армейцев в матче с «Краснодаром» в Кубке России (3:0).
Тарханов — о победе ЦСКА над «Краснодаром»: армейцы провели очень сильный матч
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«ЦСКА провёл очень сильный матч, вся команда сыграла очень хорошо. Не знаю почему, но «Краснодар» вчера выглядел очень слабо, ЦСКА был намного лучше.

Я думаю, что армейцы при такой игре способны побороться за тройку, а может и за большее. Посмотрим, сезон только возобновился. Всё возможно», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

23 февраля ЦСКА обыграл «Краснодар» в первом матче 1/4 финала Кубка России со счётом 3:0.

Ответный матч между командами пройдёт 28 февраля.

Ранее полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль оценил шансы армейцев одержать победу в Кубке России.

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