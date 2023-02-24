Карраскаль заявил, что ЦСКА способен выиграть Кубок России в этом году

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль оценил шансы армейского клуба одержать победу в Кубке России.

«Способен ли ЦСКА выиграть Кубок России в этом году? Да. Я думаю, что да. У нас есть шансы, будем делать всё возможное для этого», — приводит слова Карраскаля «РБ Спорт».

23 февраля ЦСКА обыграл «Краснодар» в первом матче 1/4 финала Кубка России.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 3:0. Голами отметились Мойзес Барбоза, Фёдор Чалов и Антон Заболотный. Ответный матч между командами пройдёт 28 февраля.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о победе армейского клуба над «Краснодаром» в матче Кубка России.