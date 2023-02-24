Бестемьянова рекомендовала Плющенко решать конфликты результатами

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение, что тренеру Евгению Плющенко следует решать вопросы с коллегами результатами на льду.

«Разбираться надо на ледовом поле. Не надо было в короткой аксель срывать», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», академия «Ангелы Плющенко» подала жалобу в комиссию по этике ФФККР на тренера Федченко.

Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Победу на турнире одержала подопечная Федченко Алина Горбачёва.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию, что академия «Ангелы Плющенко» подала жалобу на тренера Софью Федченко.