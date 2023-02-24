Тарасова поздравила Тутберидзе с днём рождения: желаю и впредь работать с опережением времени
- РИА Новости
«Этери Георгиевна, поздравляю с днём рождения! Желаю и впредь работать с опережением времени. Желаю, чтобы все твои спортсмены бесконечно побеждали, приводя в восторг всех, кто любит и понимает фигурное катание», — написала Тарасова в социальных сетях.
Тутберидзе подготовила олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову, Анну Щербакову, вице-чемпионку Олимпийских игр Александру Трусову, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, чемпионку России Софью Акатьеву и других.
Ранее Тарасова отреагировала на информацию, что академия «Ангелы Плющенко» подала жалобу на тренера Софью Федченко.