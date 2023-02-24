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Алдонин — о победе ЦСКА над «Краснодаром»: главное значение имеет вопрос не счёта, а качества игры

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о победе армейского клуба над «Краснодаром» в матче Кубка России.
Алдонин — о победе ЦСКА над «Краснодаром»: главное значение имеет вопрос не счёта, а качества игры
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Не стал бы переоценивать эту победу. Первый матч в достаточно непростых погодных условиях. Да, хороший результат, уровень подготовки и самоотдачи. Но пока главное значение имеет вопрос не счёта, а качества игры», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 3:0.

Голами в составе хозяев отметились Мойзес Барбоза, Фёдор Чалов и Антон Заболотный на 10-й, 30-й и 86-й минутах соответственно.

Лучшим игроком матча признали Чалова. Ответный матч между командами пройдёт 28 февраля.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил шансы команды во второй части сезона.

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