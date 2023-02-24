Газзаев оценил шансы ЦСКА во второй части сезона

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил шансы команды во второй части сезона.

«Считаю, если ЦСКА продолжит играть так же, как вчера, то вполне может побороться и за третье, и за второе место. Все реально с таким футболом. Все зависит от стабильности. Если армейцы смогут удержать такой уровень на дистанции, то окажутся в призовой тройке», — приводит слова «Газзаева» «Спорт-экспресс».

Также он отметил, что главному тренеру команды Федотову нужно время, чтобы поставить игру, наиграть связи и попасть в медали.

23 февраля ЦСКА победил «Краснодар» в матче 1/4 финала Кубка России по футболу («Путь РПЛ») (3:0).

В нынешнем сезоне ЦСКА набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о победе клуба над «Краснодаром».