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Газзаев оценил шансы ЦСКА во второй части сезона

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил шансы команды во второй части сезона.
Газзаев оценил шансы ЦСКА во второй части сезона
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Считаю, если ЦСКА продолжит играть так же, как вчера, то вполне может побороться и за третье, и за второе место. Все реально с таким футболом. Все зависит от стабильности. Если армейцы смогут удержать такой уровень на дистанции, то окажутся в призовой тройке», — приводит слова «Газзаева» «Спорт-экспресс».

Также он отметил, что главному тренеру команды Федотову нужно время, чтобы поставить игру, наиграть связи и попасть в медали.

23 февраля ЦСКА победил «Краснодар» в матче 1/4 финала Кубка России по футболу («Путь РПЛ») (3:0).

В нынешнем сезоне ЦСКА набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о победе клуба над «Краснодаром».

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