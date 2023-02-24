Хавбек «Краснодара» Ахметов не исключил возвращения в ЦСКА в будущем

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о возможном возвращении в ЦСКА.

«Возвращение на стадион ЦСКА по-прежнему что-то особенное? Конечно, я здесь провёл четыре года, полюбил это место. Возвращаюсь как домой. Допускаю ли, что когда-то могу вернуться в ЦСКА? Почему нет?» — цитирует Ахметова «Спорт-Экспресс».

7 июля Ахметов подписал двухлетний контракт с «Краснодаром».

По окончании сезона-2021/22 игрок покинул ЦСКА в связи с истечением контракта. Он выступал в составе армейцев с 2018 года. В общей сложности он провёл за красно-синих 104 матча, забил семь мячей, отдал 11 результативных передач и завоевал вместе с командой Суперкубок России.

Ранее защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо высказался о дебюте за команду в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.