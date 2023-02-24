Алонсо: для меня матч с ЦСКА был первый за «Краснодар», замечательно себя чувствую

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо высказался о дебюте за команду в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (0:3).

«В матче у нас были хорошие моменты. Игра была тяжёлой. Для меня это был первый матч за «Краснодар», замечательно себя чувствую. Но мы хотим выглядеть лучше в следующем матче», — приводит слова Алонсо «Спорт-Экспресс».

Алонсо стал игроком «Краснодара» в январе 2022 года. А в марте он приостановил контракт с российским клубом. 29-летний игрок выступал на правах аренды за «Атлетико Минейро». Его соглашение истекло 31 декабря.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о победе клуба над «Краснодаром» в матче Кубка России.