Тен Хаг поделился эмоциями после победы «Манчестер Юнайтед» над «Барселоной» в Лиге Европы
- AP
- © Dave Thompson
«Если ты можешь обыграть «Барселону», одну из лучших команд Европы на данный момент, твоя вера крепнет, и ты чувствуешь, что можешь обыграть кого угодно.
Так что мы обыграли очень сильную команду», — приводит слова тен Хага The Guardian.
В составе «Манчестера» отличились Фред (47-я минута), Антони (73-я). У каталонского клуба мяч забил Роберт Левандовски (18-я, пенальти). Первая встреча в Барселоне завершилась вничью (2:2).
Ранее полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал поражение клуба от «Манчестер Юнайтед».