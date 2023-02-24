Тен Хаг поделился эмоциями после победы «Манчестер Юнайтед» над «Барселоной» в Лиге Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу своей команды над «Барселоной» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (2:1).

«Если ты можешь обыграть «Барселону», одну из лучших команд Европы на данный момент, твоя вера крепнет, и ты чувствуешь, что можешь обыграть кого угодно.

Так что мы обыграли очень сильную команду», — приводит слова тен Хага The Guardian.

В составе «Манчестера» отличились Фред (47-я минута), Антони (73-я). У каталонского клуба мяч забил Роберт Левандовски (18-я, пенальти). Первая встреча в Барселоне завершилась вничью (2:2).

Ранее полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал поражение клуба от «Манчестер Юнайтед».