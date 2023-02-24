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Бускетс — о вылете «Барселоны» из Лиги Европы: поражения случаются

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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал поражение каталонского клуба от «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Бускетс — о вылете «Барселоны» из Лиги Европы: поражения случаются
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Andrew Yates

«Наши вылеты из Лиги чемпионов и из Лиги Европы — разные вещи. В некоторых матчах мы были не очень хороши. Сегодня всё было по-другому. Мы на равных играли с одной из лучших команд АПЛ. Поражения случаются», — приводит слова Бускетса Movistar.

Игра на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрика тен Хага.

В составе «Манчестера» отличились Фред (47-я минута), Антони (73-я). У каталонского клуба мяч забил Роберт Левандовски (18-я, пенальти).

Первая встреча в Барселоне завершилась вничью (2:2).

Жеребьёвка следующей стадии пройдёт 24 февраля.

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес не будет выпущен под залог.

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