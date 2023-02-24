Бускетс — о вылете «Барселоны» из Лиги Европы: поражения случаются
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- © IMAGO/Andrew Yates
«Наши вылеты из Лиги чемпионов и из Лиги Европы — разные вещи. В некоторых матчах мы были не очень хороши. Сегодня всё было по-другому. Мы на равных играли с одной из лучших команд АПЛ. Поражения случаются», — приводит слова Бускетса Movistar.
Игра на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрика тен Хага.
В составе «Манчестера» отличились Фред (47-я минута), Антони (73-я). У каталонского клуба мяч забил Роберт Левандовски (18-я, пенальти).
Первая встреча в Барселоне завершилась вничью (2:2).
Жеребьёвка следующей стадии пройдёт 24 февраля.
Ранее сообщалось, что бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес не будет выпущен под залог.