Михайлов: хочу пожелать Орлову такой игры в «Бостоне», которую он демонстрировал в «Вашингтоне»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал обмен защитника «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова в «Бостон Брюинз».

«Жалко Орлова, он уже семь-восемь лет играл в «Вашингтоне». Но у них это бизнес — здесь нет ничего удивительного. Для «Бостона» это естественный процесс, потому что Дмитрий был одним из ведущих защитников. Хочу пожелать Орлову такой игры в «Бостоне», которую он каждый раз демонстрировал в «Вашингтоне», — цитирует Михайлова «Чемпионат».

Помимо Орлова, «Вашингтон» отдал «Брюинз» нападающего Гарнета Хэтэуэя.

Взамен «столичные» получили форварда Крэйга Смита, а также три драфт-пика: пик первого раунда в 2023 году, выбор второго раунда в 2025 году и пик третьего раунда в 2024-м.

Орлов выступал за «Вашингтон» с 2011 года. Всего на его счету 686 игр в НХЛ, в которых он набрал 256 (60 + 196) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Орлов может дебютировать за «Бостон» в матче с «Ванкувером».