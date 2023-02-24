Спортивный директор «Факела»: вся информация про договорные матчи — бред
- РИА Новости
«Вся информация про договорные матчи «Факела» — бред. Это комментировать даже нормально нельзя. Полнейшая несерьёзная чушь, которую обсуждать не хочется» — сказал Котов
Воронежский клуб проводит третий учебно-тренировочный сбор в Турции с 12 по 23 февраля.
«Факел» с 13 очками после 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает 13-е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что в Украинской ассоциации футбола подозревает российский клуб в договорных матчах.