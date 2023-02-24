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Мойзес рассказал, кому посвятил забитый мяч в ворота «Краснодара»

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Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал свой первый забитый мяч в составе армейского клуба в матче с «Краснодаром» в Кубке России.
Мойзес рассказал, кому посвятил забитый мяч в ворота «Краснодара»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Очень рад забить первый гол за ЦСКА. Я посвятил его своей дочке Елене, которая ещё не родилась. Ждем пополнения в семье. Но всё-таки забитые голы — это к Феде Чалову и Заболотному. Мы защитники», — приводит слова Мойзес пресс-служба ЦСКА.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 3:0.

Голами в составе хозяев отметились Мойзес Барбоза, Фёдор Чалов и Антон Заболотный на 10, 30 и 86-й минутах соответственно.

Лучшим игроком матча признали Чалова. Ответный матч между командами пройдёт 28 февраля.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о победе армейского клуба над «Краснодаром» в матче Кубка России.

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