Моуринью — о победе над «Зальцбургом»: это была замечательная «Рома»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о победе над «Зальцбургом» (2:0) в матче Лиги Европы.

«Это была замечательная «Рома», которая добилась важного результата и прекрасно выступила на всех уровнях. Мы увидели сплочённую команду. Мне это очень понравилось», — приводит слова Моуринью Sky Sport Italia.

Итальянская «Рома» на своём поле обыграла «Зальцбург» в ответном матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА и вышла в 1/8 финала. В первом матче победу одержал «Зальцбург» (1:0).

Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды над «Нантом» (3:0) в ответном матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.