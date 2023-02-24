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Моуринью — о победе над «Зальцбургом»: это была замечательная «Рома»

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о победе над «Зальцбургом» (2:0) в матче Лиги Европы.
Моуринью — о победе над «Зальцбургом»: это была замечательная «Рома»
  • AP
  • © Alessandra Tarantino)

«Это была замечательная «Рома», которая добилась важного результата и прекрасно выступила на всех уровнях. Мы увидели сплочённую команду. Мне это очень понравилось», — приводит слова Моуринью Sky Sport Italia.

Итальянская «Рома» на своём поле обыграла «Зальцбург» в ответном матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА и вышла в 1/8 финала. В первом матче победу одержал «Зальцбург» (1:0).

Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды над «Нантом» (3:0) в ответном матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.

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