Аллегри: такие футболисты, как Ди Мария, повышают общий уровень команды
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- © Mathieu Pattier
«Я доволен нашей игрой, матч был непростым. Мы сыграли хорошо и воспользовались преимуществом, которое дало нам удаление Паллуа. Такие футболисты, как Ди Мария, повышают общий уровень команды. Он видит то, чего не видят другие», — приводит слова Аллегри La Gazzetta dello Sport.
Игра на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива Аллегри.
Анхель Ди Мария оформил хет-трик (5-я, 20-я и 78-я минуты).
«Нант» после удаления в первом тайме Николя Паллуа (18-я) доигрывал матч в меньшинстве.
Первая игра в Турине завершилась вничью (1:1).
Ранее Ди Мария стал самым возрастным автором хет-трика в Лиге Европы после Ибрагимовича.