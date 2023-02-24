Аллегри: такие футболисты, как Ди Мария, повышают общий уровень команды

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды над «Нантом» в ответном матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.

«Я доволен нашей игрой, матч был непростым. Мы сыграли хорошо и воспользовались преимуществом, которое дало нам удаление Паллуа. Такие футболисты, как Ди Мария, повышают общий уровень команды. Он видит то, чего не видят другие», — приводит слова Аллегри La Gazzetta dello Sport.

Игра на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива Аллегри.

Анхель Ди Мария оформил хет-трик (5-я, 20-я и 78-я минуты).

«Нант» после удаления в первом тайме Николя Паллуа (18-я) доигрывал матч в меньшинстве.

Первая игра в Турине завершилась вничью (1:1).

Ранее Ди Мария стал самым возрастным автором хет-трика в Лиге Европы после Ибрагимовича.