Тищенко считает, что Штырков является фаворитом в боксёрском поединке с Исмаиловым

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко считает Ивана Штыркова фаворитом в боксёрском поединке с Магомедом Исмаиловым.

«Штырков против Исмаилова — это интересно, потому что это будет конкурентное противостояние. Больше на ходу Иван Штырков: он моложе, постоянно выступает. Думаю, что на родной земле у него шансов победить больше. Они молодцы, что могут так раскручивать свои бои», — цитирует Тищенко «Чемпионат».

Бой состоится 7 марта в Екатеринбурге.

Первый бой между спортсменами состоялся в декабре 2020 года. Тогда единогласным решением судей победу одержал Исмаилов. В активе 35-летнего Исмаилова 19 побед, три поражения и одна ничья. На счету 37-летнего Шлеменко 62 победы при 14 поражениях.

Ранее сообщалось, что Кудряшов и Штырков проведут боксёрский бой в Челябинске в конце апреля.