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Медина: я остаюсь в ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался о своём будущем в армейском клубе.
Медина: я остаюсь в ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Были ли у меня предложения этой зимой? Я остаюсь в ЦСКА. Москва — прекрасный город, она меня восхищает. Считаю, что Москва и Нью-Йорк находятся на одном уровне по всем параметрам. Столица России очень комфортная, мне все здесь нравится. Единственное отличие от США — тут холоднее», — цитирует Медину «РБ Спорт».

Медина перешёл в ЦСКА на правах свободного агента в начале 2022 года. Он провёл за армейский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. 

Ранее Медина прокомментировал победу над «Краснодаром» в первом матче 1/4 финала «Пути РПЛ» Кубка России по футболу.

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