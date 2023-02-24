Медина: я остаюсь в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался о своём будущем в армейском клубе.

«Были ли у меня предложения этой зимой? Я остаюсь в ЦСКА. Москва — прекрасный город, она меня восхищает. Считаю, что Москва и Нью-Йорк находятся на одном уровне по всем параметрам. Столица России очень комфортная, мне все здесь нравится. Единственное отличие от США — тут холоднее», — цитирует Медину «РБ Спорт».

Медина перешёл в ЦСКА на правах свободного агента в начале 2022 года. Он провёл за армейский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее Медина прокомментировал победу над «Краснодаром» в первом матче 1/4 финала «Пути РПЛ» Кубка России по футболу.