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Медина: южному «Краснодару» сложно играть при таких условиях

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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал победу над «Краснодаром» в первом матче 1/4 финала «Пути РПЛ» Кубка России по футболу.
Медина: южному «Краснодару» сложно играть при таких условиях
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Для иностранцев сложно играть в таких погодных условиях. Но мы доминировали, создавали эпизоды и могли забить больше. «Краснодар» — южная команда, которой сложно играть при таких условиях. Мы севернее, привыкли», — цитирует Медину Sport24.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 3:0. Голами отметили Мойзес Барбоза, Фёдор Чалов и Антон Заболотный.

Ответный матч между командами пройдёт 28 февраля.

Ранее сообщалось, что Фёдор Чалов признан лучшим игроком матча Кубка России ЦСКА — «Краснодар».

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