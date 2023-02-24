«Вашингтон» обменял российского защитника Орлова в «Бостон»

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов продолжит карьеру в «Бостон Брюинз».

Об этом сообщает пресс-служба «Бостона».

Также «Вашингтон» отдал «Брюинз» нападающего Гарнета Хэтэуэя.

Взамен «столичные» получили форварда Крэйга Смита, а также три драфт-пика: пик первого раунда в 2023 году, выбор второго раунда в 2025 году и пик третьего раунда в 2024-м.

Орлов выступал за «Вашингтон» с 2011 года. Всего на его счету 686 игр в НХЛ, в которых он набрал 256 (60 + 196) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» впервые с 2003 года проиграл шесть матчей подряд.