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Масалитин: «Спартак» предстал очень хорошей командой в первом тайме матча с «Локомотивом»

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Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Масалитин оценил игру красно-белых в первом матче 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу («Путь РПЛ») со столичным «Локомотивом».
Масалитин: «Спартак» предстал очень хорошей командой в первом тайме матча с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Спартак» предстал очень хорошей командой в первом тайме. Команда очень грамотно распоряжалась мячом. Порадовало, что в составе вышли только россияне», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

По его мнению, «Локомотив» после пропущенного гола расслабился. Но во втором тайме прибавил в агрессивности, к чему не был готов «Спартак».

«Дзюба попал в штангу, забили гол, который не засчитали. Потенциал у «Локомотива» просматривается», — заключил Масалитин.

Дзюба 22 февраля провёл первый официальный матч за «Локомотив». Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» со счётом 0:1 потерпели поражение от «Спартака».

Ранее Александр Тарханов заявил, что Дзюба мог забить три мяча «Спартаку».

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