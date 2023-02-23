Поединок между Биволом и Бетербиевым может пройти в Абу-Даби
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«Этот бой может пройти в Абу-Даби. Для Дмитрия там есть все условия. Но тут многое зависит и от Бетербиева в том числе», — цитирует представителя команды Бивола ТАСС.
Бетербиев 29 января одержал досрочную победу над Энтони Ярдом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF.
Бивол провёл 21 поединок и в каждом одержал победу. Последний поединок чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что Бивол может провести бой с Бетербиевым в июне.