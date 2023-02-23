Президент «Урала»: матч за Суперкубок России по футболу можно проводить за границей

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему матч за Суперкубок России по футболу можно проводить в другой стране.

«Кубок России надо играть в нашей стране. Вот Суперкубок, из за которого часто проходят дискуссии, можно проводить за рубежом. Мы видели, что Суперкубок Испании или Италии проводили в Саудовской Аравии, Катаре», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

По его словам, «Урал» не собирается вносить вопрос по месту проведения матча за Суперкубок в повестку общего собрания РПЛ.

«Нам пока до этого далеко. Когда будет время, тогда и посмотрим. В любом случае обычно все стараются провести Суперкубок перед началом сезона. У нас летом всегда тепло, а в арабских странах слишком жарко», — добавил Иванов.

Матч за Суперкубок России в 2023 году запланирован на 22 июля. Одним из вариантов места проведения встречи является «Казань Арена».

Ранее полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал результат первого матча 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу («Путь РПЛ») с «Краснодаром».