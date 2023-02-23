Обляков заявил после матча Кубка России с «Краснодаром», что нормально переносит холод
- РИА Новости
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«Хороший соперник, сильный, с ним всегда интересно играть. Холод — нормально, я сам на севере родился, поэтому переношу хорошо», — цитирует Облякова «Матч ТВ».
Хавбек также рассказал, как одноклубники поздравили голкипера Игоря Акинфеева с 350-м сухим матчем.
«Команда поаплодировала, все поздравили. Что ещё мы должны сделать? Подарок сделали на футбольном поле — нули, мы выиграли», — заключил Обляков.
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 3:0. Ответный матч между командами пройдёт 28 февраля.
Ранее сообщалось, Фёдор Чалов признан лучшим игроком матча Кубка России ЦСКА — «Краснодар».