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Обляков заявил после матча Кубка России с «Краснодаром», что нормально переносит холод

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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал результат первого матча 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу («Путь РПЛ») с «Краснодаром».
Обляков заявил после матча Кубка России с «Краснодаром», что нормально переносит холод
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Хороший соперник, сильный, с ним всегда интересно играть. Холод — нормально, я сам на севере родился, поэтому переношу хорошо», — цитирует Облякова «Матч ТВ».

Хавбек также рассказал, как одноклубники поздравили голкипера Игоря Акинфеева с 350-м сухим матчем.

«Команда поаплодировала, все поздравили. Что ещё мы должны сделать? Подарок сделали на футбольном поле — нули, мы выиграли», — заключил Обляков.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 3:0. Ответный матч между командами пройдёт 28 февраля.

Ранее сообщалось, Фёдор Чалов признан лучшим игроком матча Кубка России ЦСКА — «Краснодар».

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