Источник: Малком получил почти 200 штрафов за нарушение ПДД в 2022 году

Бразильский нападающий «Зенита» Малком неоднократно нарушал правила дорожного движения в 2022 году.

По информации Telegram-канала «Мутко против», получил почти 200 штрафов за год. Отмечается, что треть нарушений пришлась на конец 2022 года. Практически все штрафы были за превышение скорости. У футболиста автомобиль марки Lamborghini Urus.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал понять, что Малком и Клаудиньо скоро могут стать гражданами России. Однако для того, чтобы бразильцы смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. Также из-за невозможности быстрой смены футбольного гражданства оба игрока не перестанут считаться легионерами в Российской премьер-лиге.

Ранее Геннадий Орлов заявил, что Малком и Клаудиньо хотят играть за сборную Бразилии.