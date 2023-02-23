Семак: чем хуже качество поля, тем сильнее нивелируется разница в классе и технике

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России с ульяновской «Волгой».

«Будут ли погодные условия на руку «Волге»? Думаю, да. Чем хуже качество поля, тем сильнее нивелируется разница в классе и техническом оснащении игроков. Игра становится простой, на первый план выходят движение, борьба, единоборства, подборы», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

Встреча между «Зенитом» и «Волгой» пройдёт 25 февраля. Игра состоится в Ульяновске на стадионе «Труд». Начало — в 14:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Зенит» оформил необходимые документы для рассмотрения заявления о принятии бразильцами Малкомом и Клаудиньо гражданства Российской Федерации.