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Семак: чем хуже качество поля, тем сильнее нивелируется разница в классе и технике

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России с ульяновской «Волгой».
Семак: чем хуже качество поля, тем сильнее нивелируется разница в классе и технике
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Будут ли погодные условия на руку «Волге»? Думаю, да. Чем хуже качество поля, тем сильнее нивелируется разница в классе и техническом оснащении игроков. Игра становится простой, на первый план выходят движение, борьба, единоборства, подборы», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

Встреча между «Зенитом» и «Волгой» пройдёт 25 февраля. Игра состоится в Ульяновске на стадионе «Труд». Начало — в 14:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Зенит» оформил необходимые документы для рассмотрения заявления о принятии бразильцами Малкомом и Клаудиньо гражданства Российской Федерации.

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