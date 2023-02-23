Ветеран ЦСКА не смог назвать фаворита в матче с «Краснодаром»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка России между московским клубом и «Краснодаром».

«Поле мёрзлое, так что здесь нивелировка будет абсолютная, зараза такая! Тяжёлым игрокам на таком поле будет очень трудно. Наши ребята, конечно, техничные, но «Краснодар» быстрый», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что у москвичей оборона и полузащита в порядке, но нет забивающих игроков.

Матч между командами пройдёт 23 февраля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 17:30 мск.

Ранее Александр Гришин объяснил, почему у ЦСКА больше шансов на победу в матче с «Краснодаром».