Гришин объяснил, почему у ЦСКА больше шансов на победу в матче с «Краснодаром»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин назвал фаворита в матче Кубка России между московским клубом и «Краснодаром».

«Фаворита нет. У армейцев шансов побольше, потому что первый матч будет в Москве. Зрители соскучились по футболу и погонят команду вперёд. Но у «Краснодара» тоже сильный коллектив», — цитирует Гришина Metaratings.

Матч между командами пройдёт 23 февраля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

Ранее Евгений Алдонин поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча верхней сетки плей-офф Кубка России между армейским клубом и «Краснодаром».