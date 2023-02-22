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Гришин объяснил, почему у ЦСКА больше шансов на победу в матче с «Краснодаром»

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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин назвал фаворита в матче Кубка России между московским клубом и «Краснодаром».
Гришин объяснил, почему у ЦСКА больше шансов на победу в матче с «Краснодаром»
  • РИА Новости

«Фаворита нет. У армейцев шансов побольше, потому что первый матч будет в Москве. Зрители соскучились по футболу и погонят команду вперёд. Но у «Краснодара» тоже сильный коллектив», — цитирует Гришина Metaratings.

Матч между командами пройдёт 23 февраля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

Ранее Евгений Алдонин поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча верхней сетки плей-офф Кубка России между армейским клубом и «Краснодаром».

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