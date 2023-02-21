Алдонин: ЦСКА для меня является небольшим фаворитом в матче Кубка России с «Краснодаром»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча верхней сетки плей-офф Кубка России между армейским клубом и «Краснодаром».

«Пока нет никаких ожиданий, потому что я ни одной игры на сборах не видел. В любом случае для меня в этом матче фаворитом является ЦСКА, хоть и небольшим», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

23 февраля ЦСКА предстоит матч с «Краснодаром» в 1/4 финала Кубка России. Начало матча — в 17:30 мск.

Ранее вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о своём отношении к сравнению с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.