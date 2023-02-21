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Сафонов: тема с Акинфеевым меня просто вымораживает, у меня своя дорога

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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о своём отношении к сравнению с вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым.
Сафонов: тема с Акинфеевым меня просто вымораживает, у меня своя дорога
  • Gettyimages.ru

«Тема с Акинфеевым меня просто вымораживает. Я не считаю, что я в своём высказывании как-то унизил Игоря. У меня к нему есть уважение, он провёл прекрасную карьеру. Но у меня своя дорога», — сказал Сафонов на YouTube-канале «Коммент.Биги».

Голкипер «Краснодара» в одном из своих интервью заявил, что у Акинфеева была отличная карьера, но в любом деле можно делать что-то ещё лучше.

Матвей Сафонов является первым номером сборной России по футболу. Игрок — воспитанник «Краснодара». В 2018 году Игорь Акинфеев завершил карьеру в национальной команде.

Ранее Сергей Овчинников заявил, что на сегодняшний день Сафонов уступает в мастерстве и классе Акинфееву.

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