Скончался известный английский футбольный комментатор Мотсон
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«С большой грустью мы сообщаем, что Джон Мотсон мирно скончался сегодня во сне», — передаёт сообщение семьи комментатора The Guardian.
Мотсон проработал 50 лет на BBC и прокомментировал более 2,5 тыс. матчей по телевидению и радио. Он также освещал десять чемпионатов мира, десять чемпионатов Европы и 29 финалов Кубка Англии для BBC, прежде чем уйти из телекомпании в 2018 году. Большую популярность Мотсон получил после комментирования нескольких игр серии FIFA.
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