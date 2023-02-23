Скончался известный английский футбольный комментатор Мотсон

Легендарный футбольный комментатор Джон Мотсон скончался на 78-м году жизни.

«С большой грустью мы сообщаем, что Джон Мотсон мирно скончался сегодня во сне», — передаёт сообщение семьи комментатора The Guardian.

Мотсон проработал 50 лет на BBC и прокомментировал более 2,5 тыс. матчей по телевидению и радио. Он также освещал десять чемпионатов мира, десять чемпионатов Европы и 29 финалов Кубка Англии для BBC, прежде чем уйти из телекомпании в 2018 году. Большую популярность Мотсон получил после комментирования нескольких игр серии FIFA.

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