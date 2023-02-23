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Агент Баринова: если бы «Локомотив» лишился своего капитана, было бы очень тяжело

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Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал ситуацию с возможным уходом своего клиента из команды.

Дима в «Локомотиве», его контракт действует. Главная задача — помочь родному клубу выбраться из непростой ситуации. Новый тренер, новая команда. Если бы она лишилась своего капитана — было бы очень тяжело. Сейчас есть задачи», — цитирует Баринова Sport24.

По информации СМИ, «Локомотив» готов отпустить 26-летнего россиянина не меньше чем за €15 млн — сумма, прописанная в качестве отступных в его контракте.

В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 20 матчах за железнодорожников во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв отреагировал на информацию о том, что Баринов может продолжить карьеру в «Зените».

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