Загитова высказалась о выступлении в качестве диджея перед матчем «Локомотив» — «Спартак»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова дебютировала за диджейским пультом перед матчем Кубка России «Локомотив» — «Спартак».

«Всегда пробовать новое — мой девиз по жизни! Благодаря приглашению от «Локомотива» смогла примерить на себя новую роль диджея. Это было круто! Спасибо, Imanbek, за поддержку и помощь», — написала Загитова в соцсетях.

Матч прошёл на стадионе «РЖД Арена» и завершился со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Победный мяч забил Данил Пруцев (15-я минута). Ответная игра между командами состоится 27 февраля.

Ранее бывший вратарь сборной России и диджей Руслан Нигматуллин отреагировал на то, что Загитова исполнит перед матчем Кубка России «Локомотив» — «Спартак» диджейский сет.