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Нигматуллин назвал диджейский сет Загитовой историей про имидж

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Бывший вратарь сборной России и диджей Руслан Нигматуллин отреагировал на то, что олимпийская чемпионка Алина Загитова исполнит перед матчем Кубка России «Локомотив» — «Спартак» диджейский сет.
Нигматуллин назвал диджейский сет Загитовой историей про имидж
  • РИА Новости

«Диджейский сет Алины — история про имидж. Она играет с Imanbek, основную часть работы будет делать он, а она — красиво подтанцовывать. Я прекрасно к ней отношусь. Но давайте не будем называть это полноценным диджей-сетом», — цитирует Нигматуллина Metaratings.

Он добавил, что фигуристка станет украшением матча «Локомотив» — «Спартак».

Матч между командами пройдёт 22 февраля. Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.

Развлекательная программа начнётся в 18:00 мск. На матчдее будет выступать обладатель премии «Грэмми-2021» Imanbek. Рядом с ним за диджейским пультом окажется Алина Загитова.

Ранее Анатолий Бышовец заявил, что «Спартак» — фаворит в матче Кубка России с «Локомотивом».

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