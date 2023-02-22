Нигматуллин назвал диджейский сет Загитовой историей про имидж
- РИА Новости
«Диджейский сет Алины — история про имидж. Она играет с Imanbek, основную часть работы будет делать он, а она — красиво подтанцовывать. Я прекрасно к ней отношусь. Но давайте не будем называть это полноценным диджей-сетом», — цитирует Нигматуллина Metaratings.
Он добавил, что фигуристка станет украшением матча «Локомотив» — «Спартак».
Матч между командами пройдёт 22 февраля. Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.
Развлекательная программа начнётся в 18:00 мск. На матчдее будет выступать обладатель премии «Грэмми-2021» Imanbek. Рядом с ним за диджейским пультом окажется Алина Загитова.
Ранее Анатолий Бышовец заявил, что «Спартак» — фаворит в матче Кубка России с «Локомотивом».